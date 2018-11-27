Tü'de Selçuklu Konuşmaları

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Okulu Topluluğu'nca "Selçuklu Konuşmaları" etkinliği düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Tuncer Baykara, TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda Selçuklu Konuşmaları kapsamında düzenlenen "Selçukluların Türkistan'dan Diyar-ı Rum/ Anadolu'ya Getirdikleri Şehir Hayatı" konferansında yaptığı konuşmada, köy hayatında herkesin ekmeğini kendisinin yaptığını söyledi.

Şehir hayatında şehrin ekmeğini fırıncıların yaptığını anlatan Baykara, "Balasagun şehrinde, günümüze kadar gelen bir mezar taşı var. O türbede Ekmekçi Alioğlu Ömer'indir yazılı. Şahsen bu konu benim kafamı kurcalıyordu, Türkler batıya geldikten sonra mı fırın ekmeğini öğrendiler diye." dedi.

Türklerin fırın ekmeğini ve birçok şeyi batıya gelmeden öğrendiğini ve uyguladığını aktaran Baykara, toplumsal hayatla ilgili birçok unsurun da günümüzde bu konuya örnek verilebileceğini kaydetti.

Konferansa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.