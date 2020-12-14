TÜ'de "Pandemide Kadın Olmak" paneli düzenlenecek
Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Pandemide Kadın Olmak" konulu panel gerçekleştirilecek.
Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Pandemide Kadın Olmak" konulu panel gerçekleştirilecek.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında online düzenlenecek etkinlik, 16 Aralık Çarşamba günü 14.00'da başlayacak.
Panel, TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Mıhlayanlar ve TÜ Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun ve Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan konuk olarak katılacak.
Panel, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar