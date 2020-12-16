TÜ'de "Pandemide Kadın Olmak" paneli düzenlendi
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TÜ'de "Pandemide Kadın Olmak" paneli düzenlendi

16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:29
TÜ'de

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Pandemide Kadın Olmak" konulu panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Pandemide Kadın Olmak" konulu panel düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Mıhlayanlar, salgın sürecinin kadın ve kız çocuklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Merkez olarak kadın sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Mıhlayanlar, "Salgın sürecinde kadınlar ve kız çocukları, sağlık, eğitim, ekonomi ve sosyal alanlarda problemler yaşamaktadır. Yapılan etkinliğin amacı da bu sorunları irdelemek ve çözüm önerileri üzerine tartışmaktır." dedi.

TÜ Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu da tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının kadınları sosyal ve ekonomik anlamda etkilediğini ifade etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun ve Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan konuk olarak katılarak birer konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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