TÜ'de "Osmanlı'nın Son Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri" konferansı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Osmanlı'nın Son Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri" konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Osmanlı'nın Son Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri" konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Edirne Konferansları kapsamında "Osmanlı'nın Son Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri" başlıklı konferans, salgın tedbirleri çerçevesinde çevrim içi yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Demirkol, Osmanlı'nın son dönemindeki Edirne hapishaneleri hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Demirkol, çalışmanın aynı zaman doktora tez konusu olduğunu belirterek bu konuyu belirlemesinde sebepleri arasında, Edirne'nin Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmasının ve Bulgar olayları nedeniyle asayiş probleminin çok fazla yaşanmasının yer aldığını belirtti.

II. Meşrutiyet döneminde Edirne Vilayeti Hapishanesi olarak hizmet veren Deveci Han ve kadın mahkumlar için Deveci Han yanındaki Nisa Hapishanesi'ni bulunduğunu anlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Hapishaneler Osmanlı'da Tanzimat dönemi ile görülmeye başlamış ve modernleşmenin bir sonucu olmuştur. Günümüzde var olan Deveci Han, Edirne vilayetinin ilk hapishanesidir ve en ağır suçluların cezasını çektiği yerdir. Mahkumlar, Edirne vilayeti ve çevre vilayetlerden gelen mahkumlardan oluşuyordu. Hapishanenin kapasitesi 200 kişi olmasına rağmen 400 mahkum bulunuyordu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar