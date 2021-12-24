TÜ'de "Mekanın ve Zamanın İki Yakasında Hacı Bektaş Veli" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Mekanın ve Zamanın İki Yakasında Hacı Bektaş Veli" konferansı düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi tarafından çevrim içi düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın katıldı.

Prof. Dr. Taşğın, Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'da doğduktan bir süre sonra Türkistan'a, Azerbaycan'a ardından ise Rumeli dahil Anadolu'ya geldiğini belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu sahasındaki yerleşim ve faaliyetlerini belli bir aşamaya ulaştırdıktan sonra yetiştirdiği öğrencilerini Türk hakimiyetinde bulunan yerlere gönderdiği ve irşat faaliyetlerini sürdürdüğü anlatan Taşğın, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin faaliyet gösterdiği dört mekan, bilindiği gibi siyasal, sosyal, kültürel ve benzeri yönleriyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Ancak o, tüm farklılıklarına rağmen bu mekanların tamamında büyük saygı ile karşılanmış ve kabul görmüş, her gittiği yerde insanların gönüllerinde taht kurmuş, kısaca geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu genişlik ve hüsnükabul kuşkusuz sebepsiz değildir."

Konferans katılımcıların katkı ve soruları ile sona erdi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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