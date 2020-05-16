TÜ Balkan Çocuk Konserleri online sunulacak
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TÜ Balkan Çocuk Konserleri online sunulacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) sosyal medya hesaplarından Balkan Çocuk Konserlerini'nin canlı yayınlanacağı bildirildi.

TÜ Balkan Çocuk Konserleri online sunulacak
16.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:46

Trakya Üniversitesi (TÜ) sosyal medya hesaplarından Balkan Çocuk Konserlerini'nin canlı yayınlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin koordinatörü Doç. Çisem Önver Zafer, 28 Nisan'da yapılması planlanan festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Festivali ekim ya da kasım aylarında düzenlemeyi planladıklarını aktaran Zafer, şunları kaydetti:

"2. Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali öncesinde, geçtiğimiz yıl bu festivale katılan bazı öğrencilerimiz, evlerinde yapacakları video kayıtlarla bir ön hazırlık konseri gerçekleştirecek. 6-18 yaş arasındaki çocukların katılacağı ve koronavirüs günlerinde hem çocuklarımızın hem de izleyicilerin moral bulacağı çok keyifli bir hazırlık konseri olacağına inanıyor, herkesi bu keyifli konseri izlemeye davet ediyoruz. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ve çocukların piyano, keman, flüt, viyonlonsel, klarnet, viyola, kontrabas, bateri ve gitardan oluşacak enstrümanlarla bir performans sergileyeceği online Balkan Çocuk Konserleri 'balkancocukfest' Instagram adresi ve 'Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali' YouTube kanalı üzerinden, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren izlenebilecek."

Kaynak: AA

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