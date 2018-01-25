Ttyd Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Türkiye turizminde büyük imkanlar var ve biz kendimizi yenilersek, turizmin yatırım ortamını da geliştirirsek bizi büyük başarılar bekliyor." dedi.

Narin, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşen TTYD'nin Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, turizmi her zaman bir kalkınma aracı, kalkınmanın itici gücü olarak gördüklerini ve çalışmalarını, politikalarını bu yönde geliştirme çabasında olduklarını anlattı.

Derneğin kuruluşundan itibaren turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısının büyüyüp gelişmesini hedeflediğini dile getiren Narin, kalkınma hedeflerine yardımcı olmak üzere bölgesel ve ekonomik potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikalara katkıda bulunmayı bir misyon haline getirdiklerini söyledi.

Narin, TTYD'nin otellerden havaalanlarına, golf alanlarından tur operatörlerine kadar turizmin tüm bileşenlerini içine alan 200'e yakın büyük ölçekli üyesinin 150 binin üzerinde yüksek nitelikli yatak kapasitesini ve yüksek ölçekli yatırımlarla ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir büyüklüğü temsil ettiğini aktardı.

Geçen yıl küresel ve yerel ekonomide yaşanan gelişmelerden bahseden Narin, AB ülkelerindeki toparlanmanın Türkiye'de ticaret ve turizm açısından önemine değindi.

Narin, Türkiye'nin Almanya ile geçen sene yaşadığı sıkıntıların yerini uzun dönemli iş birliklerine bıraktığını kaydederek, Türkiye turizminin sembol müşterisi olan Alman ziyaretçilerin sayısını istedikleri seviyeye çıkartamadıklarını, bu seviyeyi var olan potansiyele yaklaştırmak istediklerini anlattı.

Turizm sektörünün ekonomiye katkısına işaret eden Narin, Türkiye ekonomisinin geçen yılki büyümesine dikkati çekti.

"Turizm ekonominin taşıyıcı kolonu"

Narin, Türkiye'nin Orta Vadeli Plan hedefi olan yüzde 5,5'lik ortalama büyüme hedefini yakalaması ve bu büyümeyi enflasyonu kontrol ederek gerçekleştirmesi için yatırımın şart olduğunu vurguladı.

"Turizm sektörümüz bu aşamada kilit role sahip stratejik bir rol oynuyor." diyen Narin, turizm sektörünün Türkiye ekonomisinde büyümenin ve kalkınmanın temel taşıyıcı kolonu olduğunu bildirdi.

Narin, 2016 yılında Türkiye turizminde yaşanan kayıpları anımsatarak, bu dönemde sektörün ciddi sıkıntılar yaşadığını, gelir kaybı olduğunu, hükümetin süratle ve son derecede yerinde tedbirleriyle belli ölçülerde bu kayıpların bertaraf edildiğini söyledi.

Turizmde 2017'de toparlanma yaşandığını ancak turist başına düşen harcamanın henüz istenilen seviyelerde olmadığını aktaran Narin, "2015 yılı sonundan başlayan daralmayı referans alırsak ve basit bir trend analizi yaparsak, bugün normal şartlar altında rahatlıkla 40 milyar dolara ulaşabilecek bir turizm gelir hesaplıyoruz. Bu umut verici bir durum." diye konuştu.

"Turizmde yeniden yapılanmaya ihtiyaç var"

Narin, turizm sektörümüz 21. yüzyıl turizm trendlerine göre yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmde 3. Yatırım Hamlesi'nin zamanı gelmiştir. 21. yüzyılda seyahat eden kişinin değişen talebini merkeze alan bir yapılanma artık kaçınılmazdır. TTYD olarak bu atılım ihtiyacını 'turizmde dönüşüm' olarak adlandırıyoruz. Ülke sathında 12 aya yayılan; markalaşmayı, çeşitliliği ve destinasyon bazlı yönetimi öngören bu dönüşüm, turizmin fiziksel alt yapısının dönüştürülmesini ve artık çok geride kalmış olan turizmin temel yasalarının da tümüyle gözden geçirilmesini, imar planlarında 60-70-80 milyon turisti bize kazandıracak değişikliklerin, tesislerimizi ve destinasyonlarımızı uluslararası rekabet ve konfor düzeylerine getirecek yatırımların yapılmasını, turizmin imalat sanayiinden ayrı tutulmadan ihracatçı kimliğine uygun muamele görmesini, yönetim sistemimizin baştan aşağı yeniden ele alınmasını gerektiriyor.

Bu yönde görüş ve politika üretmek sorumluluğu, elbette biz turizm sektörü aktörlerinindir. 2018'de ülke örneklerinin de aynı çerçevede incelendiği bir çalışma taslağını tamamlamayı ve hükümetimizle paylaşmayı hedefliyoruz."

Narin, bu yıl yapacakları çalışmalardan bahsederek, 2023 hedeflerini yakalamak ve Türkiye'yi daima ileriye taşıyacak hedefler için kararlılıkla çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sektörde, yerli ve yabancı, Alman, Çinli yatırımcılar için dönüşüm istediklerini dile getiren Narin, "Türkiye turizminde büyük imkanlar var ve biz kendimizi yenilersek, turizmin yatırım ortamını da geliştirirsek bizi büyük başarılar bekliyor." şeklinde konuştu.