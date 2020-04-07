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Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu'ndan bankalara çağrı Açıklaması

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacıslihoğlu, reel sektör olmadan bankacılık sektörünün de olmayacağını belirterek, "Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor.

07.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:56
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu'ndan bankalara çağrı Açıklaması

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacıslihoğlu, reel sektör olmadan bankacılık sektörünün de olmayacağını belirterek, "Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Bu dönem karlılık düşünecek, kredibilitesi yüksek şirketleri seçecek dönem değil. Tüm bankaları sıkıntıda olan firmalara uygun şartlarla destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Sağlık konusunun yanında ekonomiye de dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Sağlık konusuna odaklanırken ekonomik konuları da göz ardı edemeyiz. Ancak her türlü zorluğa karşı koyarak devletimizin de desteğiyle ayakta kalmaya çalışan firmalara bankalar da destek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, devletin, ekonominin ve firmaların bu dönemi en az hasarla atlatması için birçok tedbiri açıkladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu tedbirlerin ana unsurları vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileridir. Bu tedbirler firmalarımızın faaliyetlerine devam etmesi ve özellikle de istihdamlarını koruması için önemlidir. Kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF'nin kefalet kapasitesi de 250 milyar lira artırılmıştır."

"Bankalar kolay erişilebilir kredileri işletmelere acil olarak kullandırmalıdır"

Bankaların bu tedbirlere ayak uyduramadığına da dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Bankalar ve finans kuruluşları bu olağanüstü dönemde piyasayı ve ödeme sistemini rahatlatacak uzun vadeli ve kolay erişilebilir kredileri işletmelere acil olarak kullandırmalıdır." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, üyelerin bu noktada bankalar ile büyük problemler yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kredi talepleri karşılanmamaktadır. Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denilerek geri çevrilmektedir. Bu dönemde piyasanın ve şirketlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu işletme sermayesidir. Piyasaya daha çok nakit ve kolay para akışı pompalanmalıdır. Özellikle piyasadaki bozulan ödeme sisteminin daha kötüye gitmemesi için bankalarımızın daha esnek kredileri hayata geçirmesi gerekiyor."

"Kredilerin kullandırmada firmalarımıza kolaylık sağlanmalıdır"

Ödeme sistemini koruyacak ve rahatlatacak önlemler ve tedbirlerin, ilk başta bankaların da yararına olacağını işaret eden Hacısalihoğlu, "Bankalar bindikleri dalı kesmesin. Özellikle uzun vadeli ve en az bir yıl ödemesiz krediler piyasayı rahatlatabilir. Kredilerin kullandırmada firmalarımıza kolaylık sağlanmalıdır. Firmalarımızın çoğu mücbir bir sebepten zorluk yaşamaktadır. Bankalarımızın daha cesaretli olmasını arzu ediyor ve bekliyoruz. Yoksa bankalar gelecekte çalışacak firma bulamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık sektörü de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Bu dönem karlılık düşünecek, kredibilitesi yüksek şirketleri seçecek dönem değil. Tüm bankaları sıkıntıda olan firmalara uygun şartlarla destek olmaya çağırıyorum."

Giresun

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirlerin, işletmelere can simidi olması umuduyla yürütüldüğünü, eksik alanların ise görüşmeler doğrultusunda giderildiğini belirtti.

Devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını kaydeden Çakırmelikoğlu, "Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri bulunmaktadır. Bu paketlerdeki amaç firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması öncelik olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Üyeleri başta olmak üzere esnaflardan, kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalara ulaştırılmasında sorunlar yaşandığına yönelik şikayetler aldıklarını vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları aktardı:

"Şirketlerimizin bankalar tarafından 'limit bitti' denilip başvurusu dahi alınmadan geri çevrilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı bilinmektedir. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler vardır. Buradan tüm finans kuruluşlarına seslenmek istiyorum. Eksik ya da kredi limiti sorun olduğu ifade edilen küçük işletmelerimize pozitif ayrım gösterilmesini arzuluyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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