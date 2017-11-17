Ttso Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu Açıklaması

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Kongre merkezinin inşaatının tamamlanmasının ardından bölge tam bir kültür ve fuar merkezi haline gelecek." dedi.



Hacısalihoğlu ve beraberindeki Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, Kaşüstü Mahallesi'nde Dünya Ticaret Merkezi arazisi üzerine yapılan kongre merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.



Çalışmalarla ilgili ilgililerden de bilgi alan Hacısalihoğlu, kongre merkezi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.



Hacısalihoğlu, yapılacak kongre merkezinin 2 bin 100 kişi kapasiteli olacağını belirterek, "Yanında çeşitli büyüklüklerde toplantı salonları bulunuyor. 6 bin 500 metrekare fuar alanı komplekste yer alacak. Bunun yanı sıra 430 odalı bir otel de inşa edilecek. İnşaatın tamamlanmasının ardından bölge tam bir kültür ve fuar merkezi haline gelecek." diye konuştu.