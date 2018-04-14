Ttso'ya İlk Tebrik Ziyareti Ttb'den

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Meclis Başkanlığı'na seçilen Şadan Eren ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Suat Hacısalihoğlu'na ilk tebrik ziyareti Trabzon Ticaret Borsası (TTB) başkanlarından geldi.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ile Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 74 kişilik meclisin toplanmasıyla yapılan seçimlerde tekrar eski görevlerine seçilen Şadan Eren ile Suat Hacısalihoğlu'na seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından makamlarında ziyaretle tebrik edip, başarılar dilediler.

Başkanlar, şimdiye kadar olduğu gibi TTB ile TTSO'nun iş ve güç birliği içinde çalışacaklarını belirterek, görüş alışverişinde bulundular. - TRABZON