Ttso ve Soma Tso Arasında İşbirliği Protokolü
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Manisa'nın Soma ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği için "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Manisa'nın Soma ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği için "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı.
Protokolü TTSO adına Meclis Başkanı Şadan Eren ile Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Soma Ticaret ve Sanayi Odası adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık ve Başkan Yardımcısı Mustafa Eroğul imzaladı.
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, protokolün her iki oda arasındaki ilişkileri ve iletişimi güçlendireceğine inandığını belirterek, "Ortak faaliyetler ve toplantılar düzenlemeyi, her iki bölgede sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak projelerde ortak çalışmayı hedefliyoruz. Ülkemizin kuzeydoğusu ile batısı arasında kurulacak işbirliği köprüsüyle üyeler arasındaki işbirliği olanaklarının artmasını amaçlıyoruz." dedi.
TTSO Meclis Başkanı Eren de, "Soma Ticaret ve Sanayi Odası ile geniş işbirliği olanakları içinde çalışmayı ve birbirimizin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle, Soma TSO üyelerinin de katıldığı protokol imza töreninin ardından her iki heyet birbirlerine plaket verdi.