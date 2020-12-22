TTSO ve DKİB'den Özkan Sümer için taziye mesajı
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TTSO ve DKİB'den Özkan Sümer için taziye mesajı

22.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:43
TTSO ve DKİB'den Özkan Sümer için taziye mesajı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzonspor Kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzonspor Kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

DKİB Başkanı Kalyoncu, mesajında, Özkan Sümer'in vefatından duyduğu üzüntüyü belirtti.

Sümer'in Türk futbolunun duayenlerinden ve Türk futboluna önemli değerler kazandıran, Trabzon ve Trabzonspor'u marka haline getiren kıymetli biri olduğunu ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kıymetli hocamız Trabzonspor ve Türk futbolunu, özlemini duyduğumuz zirve noktasına taşımıştır. Faaliyet gösterdiğimiz birçok ülkede adından söz edilmesi her daim bizlere büyük gurur vermiştir. Bir Trabzonlu olarak göğsümüzün kabarmasını sağlamıştır. Türk futboluna katmış olduğu değer ve yapmış olduğu hizmetleri her daim hayırla yad edeceğiz. Trabzon'umuz yeri doldurulamayacak marka değeri ve spor camiamızın efsane ismi merhum Özkan Sümer hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız. Türk futbolunun, Trabzon'umuzun, Trabzonspor'umuzun başı sağolsun."

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ise mesajında, Sümer'in Trabzonspor devriminin mimarlarından olduğunu vurgulayarak, "Özkan Sümer Türk futbolunun büyük bir kaybıdır. Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yapmış, şampiyonluklara, kupalara imza atmış değerli bir futbol adamını kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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