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TTSO tarafından iş dünyasının talepleri Bakan Albayrak'a iletildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) iş dünyasının taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletildiği bildirildi.

TTSO tarafından iş dünyasının talepleri Bakan Albayrak'a iletildi
21.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:08

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) iş dünyasının taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletildiği bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) organizasyonuyla video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, oda-borsa başkanlarının, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda daha sonra her bölgeden bir oda-borsa başkanının, bölge sözcüsü olarak iş dünyasının talep ve önerilerini Bakan Albayrak'a anlattığı vurgulanan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'ndeki oda ve borsalar adına da TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun söz aldığı aktarıldı.

Açıklamada toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Hacısalihoğlu, yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, salgının başlamasıyla ekonomiyle ilgili sorunların çözülmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakan Albayrak'ın yaptığı çalışmaların kendilerini memnun edici seviyede olduğunu ifade etti.

Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na şükranlarını iletti.

Özel sektörün kamu alacaklarının devlet tahvili veya peşin olarak ödenmesi konusunda önemli bir talebi olduğunu belirten Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda da devlet tahvili uygulaması vardı. İnanıyoruz ki bu en kısa zamanda çözülecektir. Üyelerimizin vergi dairesine olan borçlarının ödenmesi konusunda bir vergi affı ve buna bağlı olarak matrah artırımı yapılması çözümünü öneriyoruz. Burada bir taraftan devletimiz gelir sağlarken diğer taraftan üyelerimizin geçmişten gelen sıkıntıları ve bankalarla olan sorunları da çözülmüş olacak."

Hacısalihoğlu, bölgenin önemli ihraç ürünlerinden biri haline gelen somon ihracatının da salgın nedeniyle yavaşlayabileceğine işaret ederek, "Üyelerimizin talebi somon balığıyla ilgili bu yıl için stoklama sorununa karşın Et ve Süt Kurumu üzerinden bir pazarlama yapılması yönündedir. Diğer yıllarda ihracat talebi fazla olduğu için buna ihtiyaç olmayacaktır." ifadesini kullandı.

"Piyasanın açılmasında turizm önemli konu"

Hacısalihoğlu, bölgenin önemli gelir kaynağı olan turizme de değinerek, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecine geçiyoruz. Piyasanın açılmasında turizm önemli konu. Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bir an önce sınır kapılarının açılması ve gerekli tedbirlerin alınarak Körfez ülkeleri turizminin başlatılması gerek. Charter seferleri başlatılmalı. Sadece Trabzon'da 6 bin civarında konut alarak buraya yerleşmiş Körfez ülkesi vatandaşı var. Bunların gelmesi bile bölge ekonomisini canlandıracaktır. Normalleşme sürecinde uzama olursa turizm ve diğer sektörlere desteklerin sürmesini talep etmekteyiz."

"340 bin ton iç fındıkla ihracat rekoru kırılacak"

Salgın sürecinde sevindirici haberler de geldiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"340 bin ton iç fındıkla ihracat rekoru kırılacak. Yüzümüzü güldürecek önemli bir rakam. Fındığın sürekli iyi para etmesi bölgenin kalkınması konusunda önemlidir. Hep üzerinde durduğumuz bir konuyu tekrar iletmek istiyorum. Alan bazlı destek yerine verim ve kaliteyi artırmak için ürün bazlı desteklerin verilmesi talep edilmektedir."

Hacısalihoğlu ayrıca Samsun bölgesinde kanatlı hayvan sektöründe oluşan bazı sorunların çözümünün de gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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