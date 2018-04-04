Ttso Seçimlerinde 5 Bin 554 Üye Oy Kullanacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri yarın yapılacak.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO bünyesinde bulunan 31 meslek komitesinin üyelerinin ve meclis üyelerinin birleşik oy pusulasıyla belirleneceği seçimlerde 5 bin 554 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, TTSO hizmet binasında Ortahisar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yarın 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek seçimler sonucu meslek komitesi üyeleri ve 74 kişiden oluşacak meclisin belirleneceği kaydedildi.