TTSO iş yerlerine Kovid-19 kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu

Trabzon Valiliği koordinasyonunda başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) yönetim kurulu üyeleri, oda üyelerini ziyaret ederek, alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Trabzon'da, oda üyelerince denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Trabzon Valiliğince gerçekleştirilen toplantının ardından iş yeri ziyaretlerine başladıklarını ifade etti.

Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda personelinin üye iş yerlerini ziyaret ederek, salgın kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alınması gereken tedbirler konusunda yapılan değerlendirmenin ardından, üyelerimizin varsa sektörleriyle ilgili talep ve önerileri de alınıyor. Normalleşme sürecine bir an önce girebilmemiz için herkesin iş yerinde, evinde, sokakta kurallara uyması gerekiyor. Zor durumdaki sektörlerimizin de normal işleyişine dönmesi ekonomiyi rahatlatacaktır. Bu nedenle isteğimiz herkesin salgın tedbirlerine uymasıdır. Trabzon'un da bir an önce düşük riskli iller arasında alınması için bu çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk