TTSO ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi" protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TTSO ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi" protokolü imzalandı

16.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:09
TTSO ile Ziraat Bankası arasında

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlamak için başlatılan proje kapsamında Trabzon'da protokol imza töreni düzenlendi.

Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolüne TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Murat Alkan imza attı.

Törenin ardından oda üyelerine yönelik ürün bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hacısalihoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda, protokolle oda üyelerinin kredi imkanlarının artırılması, garantili ticaret kapsamında alıcının ve satıcının güvende çalışmaları konularında bir adım atıldığını belirtti.

Kart sistemi kullanılarak üyelerin daha güvenli ticaret yapacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Yıllardır üzerinde durduğumuz bu güven sistemiyle umarız sorunlar en aza iner. Bir nevi piyasanın açılmasına da önemli katkı sağlayacak bir sistem. Tüm üyelerimizin bu sisteme dahil olmaları en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Murat Alkan da esnafın ve sanayicilerin beklentileri doğrultusunda böyle bir sistem hazırlandığını belirtti.

TTSO üyelerine sisteme ilişkin bilgi veren Alkan, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

İlgili Haberler

MTSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı
MTSO ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı
Elazığ TSO, AB Hibe projesi protokolü imzalandı
Elazığ TSO, AB Hibe projesi protokolü imzalandı
Meslek liseleri sektör iş birliği protokolü imzalandı
Meslek liseleri sektör iş birliği protokolü imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TTSO ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi" protokolü imzalandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:12:20. #1.15#
title