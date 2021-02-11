TTSO ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı
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TTSO ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı

11.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:44
TTSO ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Vakıf Katılım Bankası Trabzon Şube Müdürü Cemil Güner'in imzaladığı protokol kapsamında, oda üyeleri Vakıf Katılımın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

Hacısalihoğlu, protokolle ilgili yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde finansmana ulaşmanın ayakta kalmak isteyen firmalar için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu doğrultuda üyelerimize avantajlı ürünler sunma konusunda Vakıf Katılım ile bir protokol imzaladık." dedi.

Güner de salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım olarak pandemi döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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