TTSO, hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını hatırlattı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Cumhurbaşkanlığı kararıyla hibe desteği verilecek esnaf sanatkarlar ile gerçek kişilerin 25 Mayıs'tan itibaren başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Cumhurbaşkanlığı kararıyla hibe desteği verilecek esnaf sanatkarlar ile gerçek kişilerin 25 Mayıs'tan itibaren başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, karar kapsamında 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği verilecek esnaf sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyetleri için uygulama esaslarının Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, hibeler için başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağı ve e-devlet üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz