TTSO'dan Türk Kızılay'a kan bağışı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) yönetim kurulu, meclis üyeleri ve oda personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) yönetim kurulu, meclis üyeleri ve oda personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından, TTSO hizmet binası girişinde kan bağışı merkezi kuruldu.

TTSO yönetim kurulu, meclis üyeleri ve oda personeli de buraya gelerek, kan bağışında bulundu.

Kan bağış noktasını ziyaret eden TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bir süre ilgililerle görüştü.

Hacısalihoğlu, kan bağışını önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir engeli bulunmayan herkesin kan bağışı yapmasının önemini artık herkes biliyor. Kan bağışını önemsiyoruz ve bağışta bulunan herkese kurtarmaya vesile olacakları hayatlar için şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA