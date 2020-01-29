TTSO'da temel Arapça kursları başladı

29.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:06

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından temel Arapça kursları başladı.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turist ve yatırımcılarla Trabzon'daki iş adamlarının daha rahat iletişim kurması amacıyla Arapça kursu düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Hacısalihoğlu, TTSO hizmet binasında 30'ar kişilik iki grup halinde düzenlenen kursların, talep olması halinde yeniden açılabileceğini aktardı.

Kaynak: AA