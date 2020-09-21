TTSO'da Kuyumcukent Projesi görüşüldü
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TTSO'da Kuyumcukent Projesi görüşüldü

Trabzon Pazarkapı mevkisinde yapımı planlanan Kuyumcukent Projesi ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

TTSO'da Kuyumcukent Projesi görüşüldü
21.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:02

Trabzon Pazarkapı mevkisinde yapımı planlanan Kuyumcukent Projesi ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odada gerçekleştirilen toplantıda, Kuyumcukent Projesi'nin son durumu ve proje üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler görüşüldü.

Toplantıya, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı ile TTSO meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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