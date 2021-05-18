TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması
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TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin emperyalist güçlere karşı tüm mazlum milletlerin örnek aldığı bir direnişin ilk adımı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan etmesiyle Cumhuriyetin geleceğinin gençlerde olduğunu ve onlara güvenini gösterdiğini belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin çabalarıyla daha da ileriye gideceğine inanıyoruz. 19 Mayıs 1919'un 102'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği uğruna mücadele eden bütün gazi ve şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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