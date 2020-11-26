TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan, Planetaryum ve Bilim Merkezi için teşekkür mesajı
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TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan, Planetaryum ve Bilim Merkezi için teşekkür mesajı

26.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:41
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan, Planetaryum ve Bilim Merkezi için teşekkür mesajı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Planetaryum ve Bilim Merkezi nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Planetaryum ve Bilim Merkezi nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 12 milyon lira bütçeli projeye, TTSO'nun da Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında destek verdiğini ve ayrıca projenin Trabzon Gelişim Stratejisi belgesinde de yer aldığını belirtti.

Planetaryum ve Bilim Merkezi'nin, 2010 yılından bugüne kadar Trabzon'un gündeminde olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

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"Trabzon Gelişim Stratejisi belgesinde iki projeye de yer vermiştik. Ayrıca DOKA aracılığıyla Cazibe Merkezleri kapsamında Bakanlığa projeyi sunmuştuk. Şimdi bu projelerin hayata geçiriliyor olması nedeniyle şehrimiz adına çok mutluyuz. Projeye, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, projeyi takip ederek şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye başkanımız Murat Zorluoğlu'na, katkısı bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Hacısalihoğlu, Trabzon'un orta ve yüksek teknoloji ürünler üretilen, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden bir şehir yapma doğrultusunda TTSO da dahil çeşitli adımlar atıldığını kaydederek, "Şehrimizde bu yönde yapılan her yatırımı destekliyoruz. Planetaryum ve Bilim Merkezi, gelecek kuşakların bilgi ile donatılmasına büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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