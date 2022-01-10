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TTSO Başkanı Hacısalihoğlu "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, dünya genelinde ülkelerin demokrasi varlığının en önemli kriterlerinden birinin basın özgürlüğü olduğunu belirtti.

Türkiye'de basın çalışanlarının özlük hakları 10 Ocak 1961'de yasayla ilk kez koruma altına alındığını ifade eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimi ile iletişim halinde bulunan basın çalışanlarının ifa ettiği görev hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Birlikte yaşamanın temel unsurlarından olan iletişim seçenekleri günümüzde daha da gelişmektedir. Bu teknolojik imkanlarla beraber basın camiası kendi içinde oluşturduğu değer ve etik kurallarının varlığı ile toplumun sağduyusu olmayı başarmış olmaya da devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler ile öncelikle ilimizde olmak üzere ülkemizdeki bütün basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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