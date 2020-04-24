TTOS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'ndan ramazan ayı mesajı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, Ramazanın, arınma ve paylaşma duygularının güçlenmesi için en güzel fırsat olduğunu belirttti.

Ramazan ayının önemine de dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olan mübarek ramazan ayı, yüce Allah'ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatları içerisinde barındırır. Duaların ve ibadetin daha da anlam kazandığı bu günlerde, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmalıyız. Onbir ayın sultanı Ramazan ayını milletimizin huzur, sağlık, bereket ve hoşgörü içerisinde geçirmesini diler, tüm iş dünyasına hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid) ile mücadele sürecine de değinerek, "Ülkemizin koronavirüsüne karşı yürüttüğü mücadelenin başarıya taşınması milletimizin her ferdinin sorumluluğudur. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere ve sosyal mesafeye özenle dikkat edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA