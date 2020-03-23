TTO: "Siz çıkmayın, biz geliriz" Torbalı Ticaret Odası (TTO), üyesi olan market, restoran, pideci, fırın ve kuryeler ile görüşerek 65 yaşındaki vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla çalışma başlattı.

Torbalı Ticaret Odası (TTO), üyesi olan market, restoran, pideci, fırın ve kuryeler ile görüşerek 65 yaşındaki vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla çalışma başlattı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Üyelerimizi organize ettik, yaşlıların evine servis yapıyoruz. Polis ve jandarmaya başvuran ihtiyaç sahibi yaşlılara da erzak yardımı yapmaya başladık" dedi.

Korona virüsün etkilediği riskli gurubun başında gelen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıklara sahip vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı. Torbalı Ticaret Odası yaşlılara verilecek hizmetler konusunda aktif görev alacak. Oda üyesi restoran, market pideci, fırın ve kuryeler ile çalışma yapan oda yönetimi, yaşlılara paket servisi ve eve hizmet götürülmesi için ilçe genelinde çalışma yapıyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun "Covid-19'un çıktığı günden beri seferberlik ilan ettik. Bir taraftan oda üyesi fabrikalarımızın yaşayabileceği sorunların tespiti ve çözüm önerileri için TOBB ve bakanlıklar ile görüşüyoruz. Diğer yandan ilçede yapılacak çalışmalara destek oluyoruz. Korona virüs için en riskli gurup 65 yaş üzerindeki yaşlılarımız. Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yaşlılarımızın ihtiyacının giderilmesi için oda üyesi olan hizmet sektöründeki gıdacıları organize ediyoruz. Her esnaf kendi kurye sistemini kurmalı. Evlere paket servisler önem kazanıyor. Ayrıca polis ve jandarmaya ulaşıp erzak alacak imkanı olmayana ihtiyaç sahibi yaşlılarımız için de erzak paketleri hazırladık. Biz yaşlılarımıza diyoruz ki; siz çıkmayın biz geliriz. Siz bizim için çok değerlisiniz. Lütfen sokağa çıkmayın, esnafımız ayağınıza gelip ihtiyaçlarınızı temin eder" diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması ile istihdamı düşürmemek kaydıyla işverenlere kısa çalışma ödeneği sağlayacaklarını açıkladığını hatırlatan Olgun, "Cumhurbaşkanının bu açıklamasından sonra İŞKUR gerekli çalışmaları yürüterek bugün itibariyle işverenlerden kısa çalışma ödeneği taleplerini almaya başladı. Kısa çalışma ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberli ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak fabrika ve işletmeleri bilgilendiren Olgun, "Kısa çalışma ödeneği almak isteyen işverenlerin İŞKUR'un iskur.gov.tr web adresinde yer alan, kısa çalışma talep formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili hizmet merkezine e-posta ile yollamaları gerekiyor. Salgından olumsuz etkilenen tüm işletmelerimiz istihdamını düşürmeden çalışanını korumalı. 3 ay boyunca çalışanların ücreti ve Genel Sağlık Sigortası Primler İşsizlik Fonu'ndan ödenecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA