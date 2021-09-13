Tarih: 13 Eylül 2021 TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan projeleri ilan edildi. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi girişimcilik alanında destek almaya hak kazanan 12 projeden biri oldu. Bu proje kapsamında İstanbul'un öncelikle bölgesel, ardında da küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yerlere gelmesi için altyapı (girişim merkezleri, kuluçka ve hızlandırıcılar, co-working alanları, teknokentler vb. ), içerik sağlayıcılar (eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmeti vb. ), aktörler (üniversiteler, yerek yönetimler, her ölçekten yaratımcılar, girişimciler, mentörler, danışmanlar, yöneticiler vb. ) bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilirlik bir program ile çalışacaklardır.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezleri Uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacak, çok dilli (İngilizce, Arapça, Farsça vb. ) programlar uygulanacak olup, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yol gösterici rehberlik araçları (video, basılı materyaller, web siteleri) ve danışmanlıklar (business services), mentörlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek ve İstanbul'un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacaktır. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancıların (uluslararası öğrenciler, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacaktır. Hali hazırda ülkemizde ikamet eden yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin keşfi ve ekosistemin içinde dahil edilmesi sağlanacaktır.

Proje Paydaşları

Proje Sahibi: Beykent Üniversitesi

Proje Ortakları:

Yıldız Teknopark Dijitalpark Teknopark İTO (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) TÜGİM Üsküdar Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi (KUGİM) MÜSİAD TÜRKSİD Proje İştirakçileri:

Synergia Levent Ofis Hizmetleri A. Ş. İlgili Görseller TTO Ofisimiz, Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi ile Destek Almaya Hak Kazanan 12 Projeden Biri Oldu 2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan projeleri ilan edildi. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan Uluslararası Girişimcilik Merkezi: İstanbul Projesi girişimcilik alanında destek almaya hak kazanan 12 projeden biri oldu. Bu proje kapsamında İstanbul'un öncelikle bölgesel, ardında da küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yerlere gelmesi için altyapı (girişim merkezleri, kuluçka ve hızlandırıcılar, co-working alanları, teknokentler vb. ), içerik sağlayıcılar (eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmeti vb. ), aktörler (üniversiteler, yerek yönetimler, her ölçekten yaratımcılar, girişimciler, mentörler, danışmanlar, yöneticiler vb. ) bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilirlik bir program ile çalışacaklardır.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezleri Uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacak, çok dilli (İngilizce, Arapça, Farsça vb. ) programlar uygulanacak olup, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yol gösterici rehberlik araçları (video, basılı materyaller, web siteleri) ve danışmanlıklar (business services), mentörlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek ve İstanbul'un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacaktır. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancıların (uluslararası öğrenciler, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacaktır. Hali hazırda ülkemizde ikamet eden yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin keşfi ve ekosistemin içinde dahil edilmesi sağlanacaktır.

Proje Paydaşları

Proje Sahibi: Beykent Üniversitesi

Proje Ortakları:

Yıldız Teknopark Dijitalpark Teknopark İTO (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) TÜGİM Üsküdar Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi (KUGİM) MÜSİAD TÜRKSİD Proje İştirakçileri:

Synergia Levent Ofis Hizmetleri A. Ş.

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