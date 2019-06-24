TTK'ye maden işçisi alımı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınan 103 maden işçisi kurumun Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yaptı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Armutçuk Müessesesi'nde kuyu başında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl TTK'ya bin 500 işçi alınacağının müjdesini vermesinin ardından bu yıl kura çekiminin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kura çekimi sonrasında iş başı yapan işçilerden 103'ünün TTK Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yaptığını ifade eden Eşitmez, şöyle konuştu:

"Dünyanın en zorlu mesleklerinden birini madenciler icra ediyor. Gerekli eğitimlerini aldılar ve bugün itibarıyla işe başladılar. Üretmek ve ülke ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Tüm madenci kardeşlerimize bir kez daha kazasız belasız hayırlı çalışmalar temenni ediyorum." diye konuştu.

Törende, işe başlayan maden işçileri için kurban kesildi ardından dua edildi.

Kaynak: AA