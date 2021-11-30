TTK'ya alınacak 30 işçi için başvurular tamamlandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne alınacak 30 nitelikli işçi alımına ilişkin başvurular tamamlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne alınacak 30 nitelikli İşçi alımına ilişkin başvurular tamamlandı. TTK'ya alınacak 30 işçi için toplamda 3 bin 74 kişi başvurdu.
22-26 Kasım 2021 tarihlerinde Alo 170 ve www.iskur.gov.tr üzerinden alınan başvurular sonucu kuraya girmeye hak kazanan kişiler arasından açık iş sayısının 1 katı asil ve 2 katı yedek aday 18 Aralık 2021 tarihinde Kozlu Müessese Müdürlüğünde noter huzurunda belirlenecek.
Buna göre 1 kişilik ağaç işleri teknisyeninde 239 kişi, 1 kişilik bobin sarma elektrik işçisinde bin 210 kişi, 11 kişilik elektrik ark kaynakçısı mesleğinde 749 kişi, 13 kişilik mekanizasyon pres işçisi mesleğinde 408 kişi, 4 kişilik temel imalat talaşlı montaj işçisi mesleğinde 468 aday olmak üzere toplam 3 bin 74 kişi kurada yarışacak.
Kura sonrası yazılı/sözlü mülakat olmaksızın asil adaylardan başlanarak işe giriş işlemleri yapılacak. - ZONGULDAK
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