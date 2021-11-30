TTK'ya alınacak 30 işçi için başvurular tamamlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne alınacak 30 nitelikli İşçi alımına ilişkin başvurular tamamlandı. TTK'ya alınacak 30 işçi için toplamda 3 bin 74 kişi başvurdu.

22-26 Kasım 2021 tarihlerinde Alo 170 ve www.iskur.gov.tr üzerinden alınan başvurular sonucu kuraya girmeye hak kazanan kişiler arasından açık iş sayısının 1 katı asil ve 2 katı yedek aday 18 Aralık 2021 tarihinde Kozlu Müessese Müdürlüğünde noter huzurunda belirlenecek.

Buna göre 1 kişilik ağaç işleri teknisyeninde 239 kişi, 1 kişilik bobin sarma elektrik işçisinde bin 210 kişi, 11 kişilik elektrik ark kaynakçısı mesleğinde 749 kişi, 13 kişilik mekanizasyon pres işçisi mesleğinde 408 kişi, 4 kişilik temel imalat talaşlı montaj işçisi mesleğinde 468 aday olmak üzere toplam 3 bin 74 kişi kurada yarışacak.

Kura sonrası yazılı/sözlü mülakat olmaksızın asil adaylardan başlanarak işe giriş işlemleri yapılacak. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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