TTK'ya 30 kişilik personel istihdamı

21.10.2019 12:17

Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere dökümcü, kaynak teknisyeni, mekanizasyon-pres işçisi, ağaç işleri teknisyeni, temel imalat (talaşlı) ve montaj elemanı, kalite kontrolcü olmak üzere toplam 30 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek.



İŞ-KUR Zonguldak İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Talebe meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun, 35 yaşından gün almamış olan (25.10.2001-21.10.1985 tarihleri arasında doğan ) engelli, eski hükümlü ve normal statüdeki kişiler başvurabilecektir. Başvurular 21.10.2019-25.10.2019 tarihleri arasında İŞKUR şifresi ile internet üzerinden,Alo 170 Çağrı Merkezi üzerinden veya şahsen Kuruma gelerek yapılabilecektir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA