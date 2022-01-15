TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun acı günü
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun 91 yaşındaki annesi Hikmet Eroğlu vefat etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun 91 yaşındaki annesi Hikmet Eroğlu vefat etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde bir süredir tedavi gören 5 çocuk annesi Eroğlu, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Hikmet Eroğlu'nun cenazesi, Trabzon'un Yomra ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Yomra Gürsel Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel müdürümüz sayın Kazım Eroğlu'nun annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri