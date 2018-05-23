Ttk'den Maden Ruhsatı İhaleleri

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), 3 maden ruhsatı ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ruhsatın devri suretiyle ihale edilecek.

Söz konusu ihalelere ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından düzenlenen 86109, 86110 ve 86111 numaralı 3 maden ruhsatı ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları devir suretiyle işletme hakkının verilmesi şeklinde kapalı teklif alma ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhaleyi kazanan şirketler, 31 Aralık 2049'a kadar sahaları işletme hakkına sahip olacak. Geçici teminat bedelleri 1 milyon lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde saat 15.00'de yapılacak.

İsteklilerin tekliflerini, ihale gün ve saatlerine kadar ihalenin yapılacağı Zonguldak'taki TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekiyor.