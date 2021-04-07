TTK'de, 2010-2020 yıllarında gerçekleşen yatırım 616,8 milyon lirayı aştı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumda 2010-2020 yıllarında gerçekleşen yatırımların 616 milyon 856 bin lira olduğunu, bunun 128 milyon 594 bin 73 lirasını mekanizasyon, 32 milyon 415 bin 708 lirasını ise iş güvenliği yatırımlarının oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumda 2010-2020 yıllarında gerçekleşen yatırımların 616 milyon 856 bin lira olduğunu, bunun 128 milyon 594 bin 73 lirasını mekanizasyon, 32 milyon 415 bin 708 lirasını ise iş güvenliği yatırımlarının oluşturduğunu bildirdi.

TTK Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, TTK'de 2005'ten itibaren yatırım miktarında önemli artış yaşandığını, 128,8 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla ana altyapı hazırlıklarının önemli bir kısmının tamamlandığını söyledi.

TTK'nin havza imtiyaz alanının 6 bin 885 kilometrekareye ulaştığını, alanın 3 bin kilometrekaresinin denizlerde bulunduğunu anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu.

"Kurum olarak faaliyetlerimizi beş müessese ile sürdürüyoruz. Maden Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 2 bin 184 kilometrekarelik alan bölünerek 7 ayrı ruhsat sahası belirlendi. 2018'de 5 adet, 2019'da 1 adet olmak üzere 6 adet büyük ölçekli taşkömürü sahası bölünerek tekrar ruhsatlandırıldı. 17 adet taş kömürü sahası, 1 kuvars kumu sahası, 1 boksit sahası ve 1 kil sahası olmak üzere toplam 20 sahada rödovans yoluyla özel sektör işletmeciliği devam ediyor."

Eroğlu, 2002'den itibaren ton başına yatırım miktarının 3,43 dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Bu miktarın 2005 yılında 11,65 dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Eroğlu, "2020'ye gelindiğinde ton başına yatırım miktarı 32,18 dolar seviyesine geldi. Kurumun, 2010-2020 yılları arasında gerçekleşen yatırım miktarı 616 milyon 856 bin lira oldu. Bu yatırımların 128 milyon 594 bin 73 lirasını (yüzde 20,85) mekanizasyon yatırımları, 32 milyon 415 bin 708 lirasını (yüzde 5,35) ise iş güvenliğine ilişkin yatırımlar oluşturdu.

Eroğlu ayrıca, kurumun ihtiyaç duyduğu kirişli yarı mekanize tahkimatın, Maden Makinaları Fabrikasında üretimine başlandığını geçen yıl 30 adet üretilen tahkimatın, bu yıl 201 adet üretilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TTK'nin 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay