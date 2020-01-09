TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı
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TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

09.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:39
TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı

'ta Taş Kömürü Kurumuna bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.


İddiaya göre, 08.00-16.00 vardiyasında çalışan Cemrecan Çakmak isimli madenci üretim noktasında çalıştığı sırada yer üstüne kömür çıkartırken posta aracına çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Çakmak, verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaburgasından yaralanan Cemrecan Çakmak, hastanede tedavi altına alındı. İşçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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