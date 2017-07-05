Ttk'da Mekanize Kazıyla Üretim Artıyor

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 2013 yılından bu yana uygulanan mekanizasyon (makinelerin kullanıldığı) kazı sisteminde üretim iki kat arttı. Klasik yöntemde günde 90 işçiyle 300 ton yapılan üretim, makine yardımı ve 27 işçiyle 600 tona çıkarıldı. TTK, diğer 4 müesssesede de mekanizasyon sistemine geçilmesi için çalışma başlattı. 2018 sonuna kadar tüm ocaklarda bu sisteme geçilmesi ve yıllık üretimin 900 bin tonlardan 5 milyon tonlara çıkarılması hedefleniyor.



TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlükleri'ne bağlı ocaklarda 1848'den bu yana, jeolojik şartların da ağırlığı nedeniyle beden gücüyle, kazma ve kürek kullanılarak kömür çıkarılıyor. 14 bin norm kadrosu bulunan kurumda şu anda çalışan işçi sayısı 7 binlere düştü. İşçi sayısının azlığı nedeniyle 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kurumun yıllık üretimi de 900 bin tonlara geriledi.



MEKANİZASYON İLE ÜRETİM İKİ KAT ARTTI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılda 900 milyon lira zarar eden kurumda üretimi arttırmak için yurt dışında yaygın olarak kullanılan mekanizasyon kazı sistemini 2013 yılında pilot olarak TTK Amasra Müessese Müdürlüğü ocaklarında denemeye başladı. Mekanizasyon sisteminde yer altındaki kömür makine gücü ile kazılıp yükleniyor. Tam mekanizasyonda cevher veya kömürün tamamının kazılıp yüklenmesi makine yardımı ile yapılıyor. Yarı mekanizasyonda ise bu işlem kısmen makine ile yapılıyor. Amasra'da Çek firmasının uyguladığı tam mekanize sistemde başarı sağlandı. Klasik yöntemle 90 işçiyle günde 300 ton yapılan üretim, mekanize sistemde 27 işçiyle yaklaşık 600 tona çıkarıldı. Mekanize sistemle üretim yapılan bölümde ölümlü kaza da yaşanmadı.



2018 SONUNA KADAR TÜM OCAKLARDA



Amasra'da başarı sağlanması üzerine sistemin TTK'nın diğer 4 müessesesinde de uygulanması için çalışma başlatıldı. Yer altında dik damarlarda tam mekanizasyon, eğimli damarlarda ise yarı mekanizasyon sistemi uygulanacak. Bu yıl başında Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesi ocağında yarı mekanizasyon sistemine geçildi. Yıl sonuna kadar Karadon Müessesesi'nde de sistem uygulanmış olacak. 2018 yılı sonuna kadar tam ve yarı mekanizasyon sisteminin kurumun tüm ocaklarında uygulanması planlanıyor. Sistemin tüm ocaklarda uygulanması durumunda TTK'nın 1967'de 31 bin 441 işçiyle tarihinde ilk kez yakaladığı 5 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.



MEKANİZASYONUN MALİYETİ



Yarı mekanizede yüzde 40, tam mekanizede yüzde 60 işçi tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca kurum yılda 1 milyon 300 bin lira değerinde ahşap malzemeden de tasarruf sağlıyor. Yarı mekanizenin bir müesseseye maliyeti 7 milyon lira, tam mekanizenin ise 13 milyon lira olduğu öğrenildi.



TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, "Kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretim ve randımanların artırılması, çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesi için başta dik damarlarda olmak üzere mekanizasyona yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Amasra'da pilot olarak mekanize üretim uygulanması yapılmış ve başarılı olmuştur. Bunun devamını Asma İşletmesi'nde başlattık, şimdi de inşallah Karadon'da sonuçlandıracağız. Bununla birlikte daha az eğimli damalarda yarı mekanize hamlemiz var. Üzülmez'de bir ayakta şu an başarılı olduk. Şimdi diğer müesseslerde bu sistemin yaygınlaştırılması temel amacımız" dedi.



- Zonguldak