Ttk'da İş Kazası: 1 Yaralı

Ttk'da İş Kazası: 1 Yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Ttk'da İş Kazası: 1 Yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan Ersoy Y, maden ocağında tavandan düşen taşlar nedeniyle yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Ersoy Y, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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