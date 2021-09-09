TTK'da bir işçi göçükte yaralandı
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TTK'da bir işçi göçükte yaralandı

TTK'da bir işçi göçükte yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalışan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalışan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde gece vardiyasında iş kazası meydana geldi. İddiaya göre, -550 kodunda meydana gelen göçükte işçi A.B. yaralandı. Yaralanan işçinin arkadaşları durumu vardiya amirine bildirmesi ile işçi yer üstüne çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İş kazası ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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