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TTK'da bin 300 madenci emekli olmaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TTK'da bin 300 madenci emekli olmaya hak kazandı

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bin 300 işçinin emekliliği hak ettiğini açıkladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bin 300 işçinin emekliliği hak ettiğini açıkladı. Yeşil, "Arkadaşlarımız emekli olursa işçi açıklarımız büyüyecek" diye ifade etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bin 300 işçinin emekliliği hak ettiğini emekli olmaları halinde kurumda işçi açığının artacağını ifade etti. "Hali hazırda şuana kadar bin 300 arkadaşımız emekli olacak. Yer altındaki işçi arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız emekli olurlarsa işçi açılarımız büyüyecek. Şartlar daha da ağırlaşacak" diye ifade etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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