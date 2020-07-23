TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı
TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı.
23.07.2020 05:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:45
TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin' in atanması uygun görüldü.15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri üzerine tepkilerin odağı olan Ahmet Yaramış, dün görevinden istifa etmişti.
ANKARA,
Kaynak: DHA