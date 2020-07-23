TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı
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TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı

TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı
23.07.2020 05:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:45

TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin' in atanması uygun görüldü.15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri üzerine tepkilerin odağı olan Ahmet Yaramış, dün görevinden istifa etmişti.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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