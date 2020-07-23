TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin' in atanması uygun görüldü.15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri üzerine tepkilerin odağı olan Ahmet Yaramış, dün görevinden istifa etmişti.

Kaynak: DHA