TTK Başkanı Yaramış: "Gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele...
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TTK Başkanı Yaramış: "Gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele...

TTK Başkanı Yaramış: "Gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim" Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panelde yapmış olduğu konuşmanın yanlış anlaşıldığını bildirdi.

TTK Başkanı Yaramış:
17.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:21

TTK Başkanı Yaramış: "Gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim"

ANKARA - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panelde yapmış olduğu konuşmanın yanlış anlaşıldığını bildirdi.

TTK Başkanı Yaramış konu ile alakalı şu açıklamayı paylaştı:

"14 Temmuz 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığım konuşma üzerine yapılan binaen bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüm. Bahsi geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETO ihanetine karşı duruşum açık ve nettir. Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı avın ifadeler, kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim."

Kaynak: İHA

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