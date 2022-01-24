TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası

TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Ekonomi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde akşam ve gece vardiyalarında üretimin yapılamayacağını bildirdi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde akşam ve gece vardiyalarında üretimin yapılamayacağını bildirdi.

Eşgün, AA muhabirine, dün gece ve bugün gündüz vardiyasında çalışan maden işçilerinin bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle iş başı yapamadığını, bugün 16.00-24.00 ile gece 24.00-08.00 vardiyalarında da üretimin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Kar, soğuk hava ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle vardiyaların yapılamadığını aktaran Eşgün, "Dün 2 vardiyada üretim gerçekleştirilememişti. Bugün de akşam ve gece vardiyasında TTK Armutçuk Müessesesinde üretim yapılamayacak. İş yerlerimizde sadece gelmesi mecburi olan güvenlik ve tedbirleri alan maden işçilerimiz yer alacaktır." dedi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Ekonomi Haberleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, kar, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title