TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası

TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Ekonomi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde bu gece ve yarın gündüz vardiyalarının yapılamayacağını bildirdi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde bu gece ve yarın gündüz vardiyalarının yapılamayacağını bildirdi.

Eşgün, AA muhabirine, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 23 Ocak Pazar 00.00-08.00 ile 24 Ocak Pazartesi 08.00-16.00 vardiyasının gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "İş yerine sadece gelmesi mecburi olan elektrikçi, tulumbacı, emniyetçi olarak görev yapan işçilerimiz geleceklerdir." diye konuştu.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Ekonomi Haberleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, Ocak, kar, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title