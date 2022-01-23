TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde bu gece ve yarın gündüz vardiyalarının yapılamayacağını bildirdi.

Eşgün, AA muhabirine, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 23 Ocak Pazar 00.00-08.00 ile 24 Ocak Pazartesi 08.00-16.00 vardiyasının gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "İş yerine sadece gelmesi mecburi olan elektrikçi, tulumbacı, emniyetçi olarak görev yapan işçilerimiz geleceklerdir." diye konuştu.