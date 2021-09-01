TTK 29. dönem TİS imzalandı
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TTK 29. dönem TİS imzalandı

TTK 29. dönem TİS imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 7 bin 400 işçiyi ilgilendiren ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Ankara'da imzalandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 7 bin 400 işçiyi ilgilendiren ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Ankara'da imzalandı.

TÜHİS'te gerçekleşen TTK 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi son oturumuna; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK ve GMİS Komisyonu üyeleri katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayan 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi 82 asıl, 2 geçici ve 7 ek maddeden oluştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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