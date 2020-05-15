TTK, 19 Mayıs'ta Twitter takipçilerine çekilişle "Nutuk-Söylev" hediye edecek
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TTK, 19 Mayıs'ta Twitter takipçilerine çekilişle "Nutuk-Söylev" hediye edecek

Türk Tarih Kurumu (TTK), 19 Mayıs'ta Milli Mücadele'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Twitter'daki 10 takipçisine çekilişle "Nutuk-Söylev" hediye edecek.

TTK, 19 Mayıs'ta Twitter takipçilerine çekilişle
15.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:06

Türk Tarih Kurumu (TTK), 19 Mayıs'ta Milli Mücadele'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Twitter'daki 10 takipçisine çekilişle "Nutuk-Söylev" hediye edecek.

Son dönemde Twitter'dan takipçileri için çekilişler gerçekleştiren TTK, belirli sayıdaki takipçilerine alanın uzmanlarınca kaleme alınan ve hakemlerden geçerek onaylanan yayınlarından hediyeler veriyor.

Kurum, Milli Mücadele'nin 101'inci yılının kutlanacağı 19 Mayıs'ta, Twitter'dan etkinliğin duyurusunu paylaşan 10 takipçisine, çekilişle, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ve Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlattığı, Türk tarihinin en önemli eserlerinden 4 ciltlik Nutuk'u hediye olarak gönderecek.

TTK, kitap hediyesi sonuçlarını 19 Mayıs 19.00'da Twitter hesabından açıklayacak.

"Milli Mücadele'nin gelecek kuşaklara aktarıldığı önemli bir eser"

TTK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları kutlama etkinliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs dolayısıyla etkinlikler yapılamadığı için bir program icra edemediklerini ifade eden Yaramış, 19 Mayıs'ı Nutuk'la anacaklarını kaydetti.

Türk Tarih Kurumunun kuruluşundan bu yana Milli Mücadele dönemine ilişkin çok değerli eserler yayımladığına dikkati çeken Yaramış, bu eserlerden birinin de Nutuk olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem yazarı hem de hatibi olduğu Nutuk'un, Milli Mücadele'nin gelecek kuşaklara aktarıldığı önemli bir eser olduğunun altını çizen Yaramış, şunları söyledi:

"Bu açıdan Nutuk, kurumumuz tarafından gençlere verilebilecek en anlamlı ve en özel hediyelerdendir. Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümünde İsmail Arar, Uluğ İğdemir ve Sami Özerdim tarafından yayına hazırlanan Nutuk, kurumumuz tarafından 'Nutuk-Söylev' adıyla 4 cilt olarak yayımlanmıştır. Türk Tarih Kurumu, tarihimizin önemli gelişmelerinin 100. yıl dönümlerini yaşadığımız bugünlerde yeni yayınlarla halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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