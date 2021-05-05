TTF'den Büyükşehir spor tesislerine övgü
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TTF'den Büyükşehir spor tesislerine övgü

TTF'den Büyükşehir spor tesislerine övgü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir dizi ziyaret için Denizli'ye gelen TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerek yüzme havuzları, gerek spor tesisleri, gerekse ekibi ile birlikte çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret için Denizli'ye gelen TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerek yüzme havuzları, gerek spor tesisleri, gerekse ekibi ile birlikte çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve program için memleketi Denizli'ye gelen Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Federasyon olarak potansiyel triatlon testleri yapıldığını anlatan Yalçınkaya, Denizli'nin bu testlerde en başarılı ikinci il çıktığını belirtti. Yalçınkaya, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin inanılmaz bir potansiyeli var. Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerek yüzme havuzları, spor tesisleri, ekibi ile birlikte çok büyük potansiyele sahip" diye konuştu.

"Gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TTF Başkanı Yalçınkaya'ya teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Federasyon Başkanımızın Denizlili olması bizim için ayrı bir gurur. Sizin heyecanınızı ve başarınızı gördüm, ziyadesiyle mutlu oldum. Biz her zaman gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Spor tabii ki, gençlerimize yaptırabileceğimiz en önemli faaliyetlerden birisi. Çocuklarımıza yasaklar koymak yerine, yapılabilecek alternatif ve imkanları sunmamız gerekiyor. Şükürler olsun ki Denizlimizde spor yapabilme anlamında birçok tesisimiz var. İnşallah birlikte güzel projeler yaparız. Başarılarınız daim olsun" dedi. - DENİZLİ

TTF'den Büyükşehir spor tesislerine övgü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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