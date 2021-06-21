Ttçpl Masa Tenisi Takımı Oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan'ı Makamında Ziyaret Etti.
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Ttçpl Masa Tenisi Takımı Oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan'ı Makamında Ziyaret Etti.

Ttçpl Masa Tenisi Takımı Oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan'ı Makamında Ziyaret Etti.
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TTÇPL Masa Tenisi Takımı Oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan'ı Makamında Ziyaret Etti.

TTÇPL Masa Tenisi Takımı Oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan'ı Makamında Ziyaret Etti. Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi masa tenisi takımı oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN 'ı makamında ziyaret etti. Turnuva hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR, şampiyonluk kupasını, Kaymakamımız Ahmet TAN 'a takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Kaymakamımız, elde edilen başarıdan dolayı kurum personelini tebrik etti

Kaynak: Habermetre

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Ttçpl Masa Tenisi Takımı Oyuncuları, Kaymakamımız Sayın Ahmet Tan'ı Makamında Ziyaret Etti. - Haberler
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