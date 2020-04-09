TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, fındık ihracatının desteklenmesini istedi Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, ekonomideki genel durgunluğa rağmen iyi giden fındık ihracatının desteklenmesini istedi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, ekonomideki genel durgunluğa rağmen iyi giden fındık ihracatının desteklenmesini istedi.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Türkiye'deki oda ve borsa başkanları ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ergan, toplantıda, dünya ve Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiğini, mevcut duruma ilişkin istişare yapıldığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu'nun toplantıda yaptığı konuşmada, iş dünyasında karşılaşılan sorunların hükümet nezdinde çözümü için gereken tedbirlerin alınması için çaba gösterdiklerinin altını çizdiğini vurgulayan Ergan, kendisinin de Trabzon'da yaşanan sorun ve çözüm önerilerini ilettiğine dikkati çekti.

Ergan, ekonominin büyük kısmında durgunluk yaşanmasına rağmen fındık gibi stratejik üründe ihracatın iyi gittiğinin altını çizerek, "Biz de bu durumdan hareketle fındık ihracatının iyi gittiğini, sanayici ve ihracatçının teşvik edilerek gidişatın desteklenmesini talep ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA