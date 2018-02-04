Ttb'ye Yönelik Soruşturma

Ankara'da toplanan farklı illerin tabip odalarının başkan ve üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, TTB Merkez Konseyi binasında bugün farklı illerin tabip odalarının başkan ve üyelerince ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, gözaltında olan TTB Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılması istenerek, TTB'ye yönelik "hukuk dışı uygulamalar ile hürmetsiz davranışların" kabul edilemez olduğu savunuldu.

Merkez Konseyinin gözaltına alınan 11 yöneticiden 3'ünün 2 Şubat'ta serbest bırakıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişme bizi sevindirmekle birlikte halen 8 yöneticimiz gözaltındadır. Hep birlikte bir kez daha, tek yürek ve ortak akıl olarak söylüyoruz, yöneticilerimizi, düşüncelerimizi ifade etme hakkımızı derhal serbest bırakın. Bu talebimizin ivedilikle karşılanması, herkes tarafından olumlu karşılanacak olması gereken bir adımdır."