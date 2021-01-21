TTB ve TGC tarım ürünlerinin tanıtımı için işbirliğine gidecek

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC), başta tarım ürünleri ve fındık olmak üzere her alanda üretimi arttırmak amacıyla işbirliğine gidecek.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC), başta tarım ürünleri ve fındık olmak üzere her alanda üretimi arttırmak amacıyla işbirliğine gidecek.

TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Genel Sekreter Nazlı Genç, TGC Başkanı Ersen Küçük'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arslantürk, 2003 yılında Kaliteli Fındık Projesi ismi ile Trabzon'da fındık üretimini arttırmak için üreticileri bilinçlendirmeye yönelik proje uygulamaya başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fındık alanlarının sökülmesinin söz konusu edildiği bir dönemde, borsa olarak bugünleri görerek üretim ve verimin artırılmasına çalışıyorduk. En büyük destekçilerimizden biri de Trabzon basını idi. Yerel basının güçlü olduğu Trabzon'da üreticilere ulaşmanın en sağlıklı yollarından biri de basının gücünden yararlanmaktır. Bu yolda bize büyük katkı sağlandı, sağlanmaya da devam ediliyor."

Geçmişte TGC ile birlikte basın mensuplarını teşvik etmek amacıyla ortak basın yarışması da düzenlediklerini hatırlatan Arslantürk, "Fındık ticaretinin yüzde 50'ye yakın kısmını elinde bulunduran Trabzon'da, üretimi de, 65 bin hektar alanda ilk etapta 40-50 bin tonlardan 100 bin tona çıkarmalıyız. Bunun için sadece Trabzon'a değil, Türkiye'ye örnek olan projeler de uyguluyoruz. Bunun için basının desteği çok yararlı ve önemli." ifadesini kullandı.

TGC Başkanı Ersen Küçük ise kalkınmanın temelini oluşturan üretimin her alanda arttırılmasına basın olarak destek vermenin görev ve aynı zamanda da vatandaşlık borcu olduğunu vurgulayarak, "Bilinçli üretici oluşturmak, üretimi arttırmak için meslektaşlarımızın da sektörü iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için borsa ile yapacağımız işbirliğini çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk